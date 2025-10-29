Calcio/ Sprofondo Genoa, la Cremonese vince grazie alla doppietta di Bonazzoli

Serata amarissima al Ferraris per il Genoa, sconfitto 0-2 dalla Cremonese in una partita che potrebbe segnare il destino di Vieira. La squadra rossoblù subisce la doppietta di Bonazzoli e scivola all’ultimo posto in classifica, tra la rabbia dei tifosi e la contestazione esplosa sugli spalti con lancio di fumogeni e fischi.

Vieira conferma il 4-2-3-1 senza variazioni. In porta Leali, davanti a lui Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin. In mezzo al campo agiscono Masini e Malinovskyi, mentre alle spalle di Ekhator giocano Cornet, Valentin Carboni ed Ellertsson.

» leggi tutto su www.levantenews.it