Consiglio metropolitano, l’opposizione abbandona l’aula: è scontro sulle tariffe di Amt

Genova. “È con grande rammarico che oggi noi componenti dell’opposizione, opposizione e non minoranza perché questo è stato il risultato elettorale, del Consiglio Metropolitano abbiamo deciso di abbandonare l’aula al momento della discussione sulla Presa d’atto della Proposta della società Amt per la revisione della politica tariffaria”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso questo pomeriggio dai consiglieri di opposizione in Consiglio metropolitano, che, durante la prima seduta dell’assemblea hanno messo in atto una protesta – realizzatasi con l’uscita dall’aula in massa, cosa che ha decretato la mancanza del numero legale – contro la “mancanza di confronto” su un tema scottante come la politica tariffaria di Amt.

