Crisi dei pronto soccorso, Bucci: “Sono picchi, bisogna rivolgersi alle case di comunità”

Genova. “Sono picchi che poi rientrano, il problema grosso è quello di avere persone che affollano il pronto soccorso in codici bianchi o verdi”. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, replica alle polemiche sull’affollamento dei pronto soccorso genovesi e alle proteste dei sindacati, che alla luce di una situazione sempre più pesante hanno chiesto un incontro urgente con il prefetto.

Bucci ha definito appunto le lunghe code di ambulanze e pazienti in attesa – soprattutto al Villa Scassi e al Galliera – come “picchi che poi passano”, ma ha voluto lanciare un appello ai cittadini affinché si rivolgano alle case di comunità: “ Ci sono già case pronte a Genova, usiamole – ha detto – oppure usiamo il medico di medicina generale che ci dice dove andare. Se il codice non è di alta complessità in pronto soccorso bisogna aspettare delle ore, andare in un posto sbagliato quando il problema è di bassa complessità è un disagio aggiuntivo”.

