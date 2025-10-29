D’Angelo: “La vittoria sarebbe stata meritata. Ma nel calcio ci sono anche gli inconvenienti”

È un Luca D’Angelo un po’ sconsolato quello che si presenta in conferenza stampa dopo il pareggio dello Spezia con il Padova. Un 1-1 che brucia e fa male alle Aquile, che giocano una buona partita ma vengono puniti da un errore di un singolo, il portiere Fallou Sarr. “Può capitare, non possiamo addossargli la colpa”, ammette l’allenatore. “È stato un errore evidente, ma devo valutare la prestazione e secondo me la squadra ha fatto una buonissima partita e meritava di vincere. Il Padova non è minimamente stato pericoloso, noi abbiamo avuto le chance per raddoppiare. Gli inconvenienti possono capitare”.

D’Angelo torna sul gol subito e su una mancata reazione che è il grande neo della partita spezzina: “Prendere gol in quella maniera, quando stavi controllando la gara, è dura da sopportare. Il primo tempo è andato molto bene, nel secondo il Padova aveva più possesso ma penso non abbia nemmeno tirato verso la porta. In questi momenti, quando non riesci a vincere in casa, un po’ di timore viene. La squadra teneva bene il campo, loro non erano pericolosi, ma poi c’è stato l’inconveniente. Sappiamo che dobbiamo giocare ogni partita come le ultime due, con attenzione. Sappiamo che a Monza sarà difficile ma si può vincere, non ho dubbi a riguardo, se giochiamo come sappiamo. Dobbiamo pensare che ci siamo riaccesi, che il campionato è lungo. Sono molto soddisfatto, mi spiace non aver vinto perché sarebbe stato meritato e importante per la classifica”.

