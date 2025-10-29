Danneggiamenti, tentati furti in strada e abbandoni rifiuti: le perplessità del quartiere di Mazzetta

Schiamazzi in strada, il tentativo di furto di una bicicletta e uno scooter danneggiato per migliaia di euro. Il tutto accaduto in meno di mezz’ora, la sera di lunedì scorso nel quartiere di Mazzetta. Su quest’ultimo episodio la vittima del danneggiamento allo scooter – i cui danni superano l’attuale valore economico – si è già rivolta alla Polizia di Stato per sporgere denuncia ma il fatto si aggiunge ad una serie di segnalazioni arrivate dal quartiere.

Focalizzandosi per un attimo sull’episodio di lunedì, poco dopo l’ora di cena, alcuni residenti hanno sentito un gruppetto persone urlare in strada e un gran trambusto notando un uomo, in compagnia di altre due persone, che tentava di staccare una bicicletta legata con una catena in Via Lunigiana, a brevissima distanza dalla bocciofila della Mutuo soccorso, poco dopo è stato preso di mira lo scooter parcheggiato, poi buttato a terra.

Chi ha notato la scena dalle finestre ha chiamato la Polizia di Stato, poi arrivata con una volante per raccogliere le testimonianze. Nel frattempo il gruppetto si è disperso e alcuni testimoni avrebbero notato, poco più tardi, lo stesso uomo aggirarsi per il quartiere.

Se questa vicenda è ferma, nel quartiere di Mazzetta non mancano le preoccupazioni. Non più tardi di una decina di giorni fa una residente, mentre rientrava dal lavoro attorno all’ora di cena, ha notato due uomini che con passo malfermo e in stato di alterazione avevano puntato il contenitore per gli abiti usati, riposizionato in largo Bione.

