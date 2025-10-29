Equi, Halloween in grotta con agevolazione per famiglie

La Cooperativa AlterEco, dopo l’apprezzato ‘mese delle famiglie’ alle Grotte di Equi, ha pensato di estendere l’agevolazione per le famiglie al weekend del 1° e 2 novembre, aggiungendo un po’ di atmosfera e un piccolo gadget. E ecco che nasce così “Halloween in famiglia” alle Grotte di Equi Terme. Il 1° e 2 novembre per ogni adulto che visita le grotte (leggi i dettagli della visita qui: https://grottediequi.it/attivita/proteo/) un figlio tra i 4 e i 10 anni entra gratuitamente. Con due adulti si otterranno due gratuità per i bambini, e così via. I bambini inoltre riceveranno un gadget a tema.

