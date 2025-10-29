COMMENTA
Equi, Halloween in grotta con agevolazione per famiglie

La Cooperativa AlterEco, dopo l’apprezzato ‘mese delle famiglie’ alle Grotte di Equi, ha pensato di estendere l’agevolazione per le famiglie al weekend del 1° e 2 novembre, aggiungendo un po’ di atmosfera e un piccolo gadget. E ecco che nasce così “Halloween in famiglia” alle Grotte di Equi Terme. Il 1° e 2 novembre per ogni adulto che visita le grotte (leggi i dettagli della visita qui: https://grottediequi.it/attivita/proteo/) un figlio tra i 4 e i 10 anni entra gratuitamente. Con due adulti si otterranno due gratuità per i bambini, e così via. I bambini inoltre riceveranno un gadget a tema.

