Frana in salita della Chiappa, dopo un anno nessun intervento: i residenti sotto il rischio di nuovi crolli

Genova. E’ passato esattamente un anno da quando una grossa parte di un antico muraglione è franata nel giardino di una abitazione della Val Bisagno, mettendo a rischio i suoi abitanti. Ad oggi però nulla è stato fatto per mettere in sicurezza la zona, e con l’arrivo dell’autunno e della relativa stagione delle piogge questa spada di Damocle è tornata a incombere su tutto il caseggiato.

Stiamo parlando della frana di salita della Chiappa, verificatasi il 29 ottobre del 2024, per la quale è in atto un vero e proprio “duello” giuridico per capire la responsabilità della manutenzione. Catastalmente la proprietà del terreno sorretto dal muro è di un privato, che non ha intenzione di aprire il portafoglio, ma di fatto l’area risulta inserita nel patrimonio disponibile del Comune di Genova, che cerca ovviamente il risparmio per la languida cassa pubblica. Da qui il contenzioso legale, con in mezzo, però, i cittadini, che in questi giorni sono tornati a guardare il cielo nuvoloso con preoccupazione.

