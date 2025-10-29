Genoa, è il punto più basso della crisi. Vieira: “Senza reazione. Se sento fiducia? Non ha senso pensarci ora”

Genova. “Una partita molto difficile mentalmente. Con i giocatori con cui abbiamo iniziato abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere. Purtroppo il gol che abbiamo preso dopo 3 minuti è stato difficile. Quest’anno è la prima volta che non siamo riusciti a reagire mentalmente”.

Immaginarsi una prestazione più sottotono di quella di stasera contro la Cremonese era davvero difficile per il Genoa, sconfitto 2-0 senza una reazione. L’evidente tremore di gambe è arrivato in uno degli appuntamenti più importanti del periodo, che ha visto i rossoblù con la mente appannata in un “Marassi” stanco e demotivato come non lo si vedeva da tempo. La pesante contestazione con annessi fumogeni a partita in corso è il riassunto di un clima sempre più sfiduciato intorno alla squadra di Patrick Vieira. A fine partita sotto la Gradinata Nord si è visto in gruppo spento, privo di ogni energia ed emotivamente scosso.

