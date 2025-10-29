Giornata con nuvole e piogge più probabili sul Centro – Levante

In mattinata in prevalenza coperto con deboli piogge sparse e isolati rovesci più probabili su Centro-Levante, locali schiarite a Ponente. Dal pomeriggio coperto ovunque con piogge più diffuse per l’ulteriore intensificazione del flusso umido meridionale che precede l’arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale, possibili rovesci o temporali in serata specie a Levante: così la previsione di Arpal.
VENTI: deboli settentrionali a Ponente in temporanea rotazione dai quadranti meridionali tra la tarda mattinata e il pomeriggio; in prevalenza moderati meridionali su Centro-Levante