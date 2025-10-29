Gli italiani che organizzarono la resistenza etiope contro la vergognosa guerra di Mussolini

Giovedì sera alle 21 a Sarzana presso il Centro Barontini di via Ronzano, Circolo Pertini presenta il libro di Marco Ferrari “Il Partigiano che divenne imperatore”. Il libro verrà presentato da Beppe Mecconi e racconta la storia vera di tre antifascisti italiani, tra i quali uno di Arcola, che andarono a combattere in Etiopia contro l’aggressione imperialista

delle truppe fasciste di Mussolini.

Protagonista del libro è Ilio Barontini, una straordinaria figura di antifascista, giovane socialista, fondatore del Partito Comunista, esule in Francia e Unione Sovietica, combattente in Spagna a sostegno della legittima repubblica democratica contro il sanguinario colpo di stato di Francisco Franco. Barontini fu il comandante della brigata di volontari antifascisti italiani che sconfisse le truppe fasciste di Mussolini nella battaglia di Guadalajara.

