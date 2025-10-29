Halloween nel Levante: tra festa e tradizione, le iniziative per bambini e adulti

Da ormai parecchi anni Halloween è sbarcato anche in Italia, con le strade colme di bambini pronti a bussare alle porte per il tradizionale “dolcetto o scherzetto” e sempre più iniziative con travestimenti spaventosi, trucchi originali e serate di musica e festa. L’ispirazione per tutti gli appuntamenti che hanno ormai preso piede il 31 ottobre deriva ovviamente dalla cultura statunitense, osservata, imitata e ora fatta propria anche in Italia, soprattutto grazie ai film, alle serie Tv e, negli ultimi anni, anche ai social in grado di mostrare con un semplice click abitudini e tradizioni provenienti dall’altra parte dell’oceano.

Se la festa di Halloween, per come viene celebrata, ha radici in America, lo stesso non si può dire della nascita della ricorrenza che ha invece origini molto più vicine di quanto si possa pensare. Il nome Halloween, infatti, deriva da All Hallows’ Eve, tradotto la vigilia di Ognissanti, in onore della festività che si tiene proprio l’1 novembre. Come si può intuire, quindi, contrariamente alla visione che abbiamo oggi, si tratta di una ricorrenza di tradizione cristiana, più precisamente nata in Scozia fine XVIII secolo. Lo spostamento verso gli Stati Uniti è avvenuto solo nell’800, a causa della grande migrazione degli irlandesi in America.

