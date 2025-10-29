I dipendenti di Confcommercio raccolgono due tonnellate di rifiuti nel bosco di Biassa

Oltre due tonnellate di rifiuti rimosse dal bosco nella frazione di Biassa, nel Comune della Spezia. Promotrice dell’evento la Confcommercio della Spezia che definisce “un successo per l’iniziativa di volontariato ambientale “PuliAmo il nostro territorio” volto a sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi dello sviluppo sostenibile all’interno del progetto ‘2025: anno della sostenibilità’. ”

La nota prosegue: “Nella mattinata di oggi una decina di dipendenti di Confcommercio La Spezia, il direttore dell’associazione Roberto Martini e il consulente ambientale Massimiliano Padula, titolare di Cast, hanno raccolto rifiuti di ogni genere abbandonati in mezzo alla natura. Dalle cartacce a vere e proprie discariche a cielo aperto, sono stati recuperati mobili, sanitari per il bagno, valigie con all’interno laterizi e scarti di cantieri edili, un divano, una macchina da scrivere, infissi, taniche contenenti combustibile, copertoni di gomma, pannolini usati per bimbi e un intero servizio di posate. Oltre ai rifiuti ingombranti i volontari hanno riempito una trentina di sacchi con involucri di plastica, bottigliette e mozziconi di sigarette. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune della Spezia, di ACAM Ambiente e del Gruppo Iren che hanno trasportato i rifiuti raccolti in discarica”.

