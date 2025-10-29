“Il benessere nella salute mentale”, se ne parla a Lerici con il dott. Agrimi e la dott.ssa Ragaglini

Il Lions Club Lerici Golfo dei Poeti, in collaborazione con Unitrè Lerici e con il patrocinio del Comune di Lerici, organizza una conferenza pubblica dedicata alla salute mentale come fondamento del benessere individuale e collettivo. L’appuntamento, dal titolo “Il benessere nella salute mentale – Traguardi e prospettive del benessere psicologico”, è in programma giovedì 30 ottobre alle 16.30 nella sala consiliare del Comune.

