La Liguria è tra le cinque regioni più performanti nella gestione delle emergenze sanitarie

Genova, La Liguria è in testa alla classifica delle regioni più performanti nella gestione delle emergenze e nell’organizzazione delle cosiddette “reti cliniche tempo-dipendenti”, ovvero le organizzazioni sanitarie che devono intervenire in tempi rapidi per patologie come infarto, ictus, traumi, emergenza-urgenza, situazioni in cui il fattore tempo è cruciale e decisivo.

La Quarta Indagine Nazionale sullo stato e la performance delle Reti Tempo-Dipendenti è firmata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e riguarda dati relativi al 2023 sulle modalità di organizzazione, volumi, indicatori di esito, in tutte le regioni italiane. L’agenzia ha rilevato un miglioramento generale a livello nazionale, con forti differenze tra regioni del Nord-Centro e regioni del Sud.

» leggi tutto su www.genova24.it