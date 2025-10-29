La piattaforma Go Renty si aggiudica la XIII edizione di Smartcup Liguria

Riceviamo da Regione Liguria

Si è svolta oggi presso il BIC – Incubatore di imprese di Genova la finale di SMARTcup Liguria 2025, il concorso di idee innovative organizzato da Regione Liguria e gestito da FILSE pensato per sostenere i talenti imprenditoriali, promuovendo la nascita di start up ad alto potenziale innovativo e spin-off provenienti dal mondo della ricerca. Gli otto finalisti, selezionati dalla giuria tra le 51 idee imprenditoriali presentate nell’edizione 2025, si sono sfidati davanti al pubblico riunito al BIC con il metodo dell’“elevator pitch”, una brevissima presentazione pensata per descrivere a potenziali investitori le qualità del proprio progetto e convincerli a investire. Ad aggiudicarsi la tredicesima edizione di SMARTcup Liguria è Go Renty (piattaforma per scambio che trasforma gli oggetti di casa in asset di valore).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com