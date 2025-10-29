La sala d’aspetto

“L’uomo è divenuto gradatamente un fantastico animale che deve assolvere a una condizione di esistenza in più rispetto a ogni altro animale: di quando in quando l’uomo deve ritenere di sapere perché esiste, la sua specie non può prosperare senza una periodica fiducia nella vita! Senza credere alla ragione nella vita! E sempre di nuovo, di tanto in tanto, la razza umana decreterà: “C’è qualcosa su cui non è assolutamente più lecito ridere”” scrive F. W. Nietzsche nel primo libro de La Gaia scienza. L’affermazione mette il “dito di Tommaso” nel costato di una questione spesso marginalizzata da una sorta di pudore intellettuale: ha un senso il nostro esistere? Credo sia opportuno aggiungere, forse solo in qualità di interrogativo retorico, ha senso chiederselo? Lo so, per troppi anni la stramasticata espressione superficialmente ironica “chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo” è stata utilizzata per nascondere, sotto il tappeto dell’omologazione verso il basso, una questione che, in ogni caso, rimane imprescindibile per ognuno. La filosofia dello struzzo garantisce la “sopravvivenza” anche a chi si addormenta sereno sdraiato sul sopra citato tappeto, ma vivere e sopravvivere non sono esattamente indicatori di un medesimo livello qualitativo di esistenza. Forse pleonastica la precisazione, comunque, per sopravvivere intendo l’atteggiamento di “un essere pensante che rinuncia al pensiero” e, nello specifico, a quello teso alla ricerca di risposte esistenziali; tale abdicazione non risulta essere esiziale per l’animale ma, mi sembra evidente, nullifica la fondamentale differenza tra lo stesso e l’essere umano. Credo però, e questo è l’oggetto della nostra riflessione, che i nuovi termini di esistenza prodotti dall’invasione capillare dei social, della rete in generale, richiedano un ripensamento dei contorni complessivi della questione; la nuova quotidianità nella quale crescono le ultime generazioni è intimamente intrisa e determinata dagli strumenti tecnologici che, sempre più, vengono impiegati anche in tenerissima età, tra i tanti effetti conseguenti mi sembra utile segnalare quello che battezzo come “ansia escatologica”.

Lo so, molti degli affetti da tale patologia nemmeno ne hanno consapevolezza, ma è quanto accade con numerose malattie che, pur non rivelandosi con sintomi evidenti, lavorano in profondità e, quando si manifestano, il danno è spesso irrimediabile; credo sia opportuna una strategia di diagnosi precoce. Come accennavo in apertura, l’atteggiamento pseudo ironico e, al contrario, estremamente dannoso, che suggerisce di non porsi la domanda così da evitare la fatica della ricerca di una possibile risposta, è una cura ancor più grave della malattia. L’ignorare non è curativo, in verità molti studiosi si stanno occupando di quell’avvertimento inquietante, quel disagio interiore, quel malessere che si manifesta in azioni violente, in improvvisi accessi aggressivi, in ricerca di ierofanie valoriali spesso fragilissime ed effimere, che ho definito ansia escatologica. Non è un caso se l’aforisma di apertura sia dell’amico F. W. Nietzsche, il pensatore troppo spesso superficialmente definito il padre del nichilismo. È vero l’esatto opposto, affermare che l’uomo non è un progetto metafisico ma l’animale in viaggio verso l’oltre uomo, è la celebrazione della possibilità di costruzione di un senso proprio negando l’esistenza dello stesso come già dato da un ente alieno all’umanità. Le nuove generazioni sono il miglior esempio di quel nichilismo, implicito nella civiltà del benessere, che, nelle sue diverse forme, ha falsificato il soggetto intendendolo come fruitore di beni e non come creatore di gioia. Molti dei nostri giovani impiegano gran parte della propria giornata immersi in un contesto, tanto rassicurante quanto mistificante, che è la “zona confortevole” circoscritta all’ambito peripersonale delle proprie braccia e del cellulare osservato per ore nel suo rituale sacro, la “messa” in onda continua dei video che ininterrottamente vi scorrono. In quel contesto la realtà è il virtuale, non ha bisogno di domande e nemmeno offre risposte, la peculiarità dell’essere umano, il pensiero, non è più protagonista.

