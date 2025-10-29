Mattinata di rilievi in via Landinelli per i Carabinieri della Compagnia di Sarzana, intervenuti presso la sede locale della Casa della Salute dopo l’effrazione avvenuta nella notte. Uno o più malviventi hanno infatti forzato le due porte d’ingresso riuscendo a penetrare all’interno. Secondo quanto appreso dai militari, coordinati dal comandante Marco Da San Martino, e sulla base della ricostruzione dei dipendenti del poliambulatorio, all’interno della struttura non mancherebbe nulla. Le indagini proseguono comunque alla ricerca di elementi utili per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. L’episodio arriva a poche settimane dal furto nella gioielleria Leonardi, avvenuto con modalità del tutto diverse, a pochi metri di distanza dalla Casa della Salute.

L’articolo Ladri in azione alla Casa della Salute, indagano i Carabinieri proviene da Città della Spezia.

