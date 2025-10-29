Lapadula amaro: “Stanotte faticherò a dormire. Ma se non abbiamo vinto non è colpa di Sarr”

“Abbiamo fatto una gran bella partita, ammetto che mi porto a casa un po’ di rabbia per non aver vinto e non aver fatto il secondo gol nel primo tempo. Dobbiamo lavorarci, ma l’atteggiamento è stato enorme”. Parla così Gianluca Lapadula, l’attaccante dello Spezia che aveva illuso il Picco contro il Padova, trovando un 1-0 che sembrava regalare la prima vittoria casalinga, poi sfumata per un errore di Sarr. “Nel primo tempo ho sbagliato, quelle sono le mie palle e mi ci alleno molto. Sono consapevolissimo che oggi non abbiamo vinto soprattutto per colpa mia, perché era fondamentale fare il 2-0. Non abbiamo pareggiato per Sarr, anzi, ha sbagliato ma succede. Se avessimo fatto quello che potevamo nel primo tempo staremmo parlando di altro”.

Dopo il pari del Padova uno Spezia più spento, ma per l’attaccante non è un problema fisico: “Il gol subito è stata una pugnalata, ma non vuol dire che non si deve reagire. Dobbiamo lavorarci perché non è la prima volta, ma ripeto: farò fatica a dormire stasera, anche se mi porto a casa la bella prestazione. Fisicamente stiamo benissimo, lo dice il più vecchio della squadra. Ringrazio lo staff tecnico del mister, lo staff medico. È uno stato mentale quello su cui dobbiamo lavorare”.

