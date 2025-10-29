Laurea in Scienze motorie a Roma per lo spezzino Leonardo Riccardi, tecnico federale e pugile Elite della Federazione pugilistica italiana. Cresciuto nel vivaio della Round Zero Gym, Riccardi nella sua tesi di laurea, dedicata allo studio della forza massima e della forza esplosiva nel pugilato dilettantistico, ha approfondito i principi fisiologici e metodologici che regolano la prestazione dell’atleta. In qualità di dottore in Scienze Motorie e chinesiologo, il neo laureato, figlio del maestro Luca Riccardi, potrà ora seguire i soci della Round Zero Gym con un approccio ancora più tecnico e personalizzato, occupandosi di valutazione funzionale, programmazione dell’allenamento, prevenzione degli infortuni e ottimizzazione della performance.

L’articolo Laurea in Scienze motorie per il tecnico e pugile spezzino Leonardo Riccardi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com