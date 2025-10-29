Meteo, inizia un periodo di maltempo: oggi aumenta la nuvolosità e lo Scirocco, possibili piogge

Liguria. Inizia un periodo perturbato a livello meteo anche per la Liguria dovuto al transito di varie depressioni di origine atlantica. Attenzione al rinforzo dello Scirocco a Levante nella seconda parte della giornata.

Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di Meteorologia, nuvolosità in graduale aumento specialmente sul settore centro-orientale dove già dal mattino non è escluso qualche debole e temporaneo piovasco. Maggiori schiarite sull’imperiese. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio pioggia che interesserà in pratica tutta la regione, anche se non sono attesi fenomeni intensi.

