Miasmi alla Foce, il pressing del municipio: “Residenti e commercianti sul piede di guerra”

Genova. C’è chi lamenta mal di testa, chi pizzicore alla gola, chi non riesce a fare una semplice passeggiata con i bambini o il cane a causa della puzza opprimente e chi tiene le finestre costantemente chiuse: i residenti della Foce, e in parte di Albaro, continuano a fare i conti con i miasmi che li assediano ormai dai primi di settembre. Odori nauseabondi che si presentano apparentemente senza uno schema preciso, a seconda del vento, e che negli ultimi giorni, a detta della presidente del municipio Medio Levante Anna Palmieri, si sono fatti “insostenibili”.

Proprio Palmieri ha inviato una nuova missiva al Comune, facendo pressing, affinché diffonda aggiornamenti sugli esiti delle verifiche di Arpal e dei vigili del fuoco, che dalla scorsa settimana si stanno concentrando sul depuratore di Punta Vagno. Come noto, nel corso di un sopralluogo in un’area interna dell’impianto, accessibile solo ai dipendenti, si è registrato uno sforamento di emissioni gassose che ha spinto la procura ad attivare un tavolo d’emergenza e il Comune a rivolgersi direttamente a Ireti per intimargli di prendere provvedimenti a tutela dei lavoratori.

» leggi tutto su www.genova24.it