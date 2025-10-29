Napoleonica, il cantiere della discordia: “La Provincia aveva detto che sarebbe stato rimosso di notte e nei fine settimana. Invece il semaforo rimane e si formano code”

Disagi e lamentele crescenti per gli abitanti della costa di ponente del Golfo, che da alcune settimane devono fare i conti con la presenza simultanea di due cantieri lungo la Napoleonica, l’unica arteria di collegamento tra i borghi e la città. I lavori, necessari ma fortemente impattanti, stanno allungando notevolmente i tempi di percorrenza sia in direzione Spezia che verso Porto Venere.

Il primo dei due cantieri si trova lungo il rettilineo dell’Acquasanta, dove si sta procedendo alla messa in sicurezza del marciapiede; il secondo, all’altezza delle ex scuole di Cadimare, riguarda invece la sostituzione della rete idrica. Entrambi prevedono senso unico alternato regolato da semaforo, e le previsioni parlano di settimane di lavori.

Proprio il cantiere nei pressi di Cadimare è quello che calamita maggiormente l’attenzione – e la frustrazione – dei residenti, ormai esasperati. La prima voce raccolta dalla redazione propone di prolungare la durata giornaliera dei turni, per ridurre il periodo complessivo dell’intervento. “Oggi, poco prima delle 16.20, l’area era già in via di riordino per il fermo lavori. Sarebbe meglio lavorare anche di notte, visto che questa è l’unica strada che collega i borghi al resto del mondo”.

