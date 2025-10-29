Pierluigi Bersani ai Giardini Luzzati il 3 novembre presenta il suo nuovo libro

Genova. Sarà presentato lunedì 3 novembre alle 17:00 presso l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati il libro di Pier Luigi Bersani “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia” edito da Rizzoli. Insieme all’autore interverranno i consiglieri regionali Andrea Orlando e Simone D’Angelo.

L’incontro, organizzato dalla Fondazione Diesse, sarà l’occasione per capire quale è il senso e il metodo della buona politica, attraverso la storia delle vicende storiche degli ultimi quarant’anni raccontate da uno dei protagonisti della vita politica italiana.

