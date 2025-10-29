Porto Savona: convenzione tra Regione, Arpal e Autorità portuale per monitoraggio della qualità dell’aria

Garantire il monitoraggio della qualità dell’aria, la conoscenza sempre più puntuale della sua qualità nelle zone limitrofe agli scali di Genova e Savona anche grazie alla condivisione dei dati sulle emissioni e allo sviluppo di tecniche legate alla modellistica per simulare l’impatto atmosferico delle attività portuali sulle città. In questo contesto, Regione Liguria, Arpal e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno firmato una convenzione della durata quinquennale, rinnovabile.

“Questo documento è un tassello fondamentale dell’impegno che Regione Liguria insieme ad Arpal porta avanti per garantire il monitoraggio costante della qualità dell’aria – dichiara l’assessore all’Ambiente di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – Molti passi avanti sono già stati fatti, anche sotto il profilo programmatorio e normativo con il nuovo Piano strutturale di risanamento della qualità dell’aria che sarà il punto di riferimento per i prossimi anni in Liguria. In questo quadro, già impostato anche nell’ottica della nuova normativa 2030, abbiamo condiviso la necessità di supportare il monitoraggio e scambiare in maniera sistematica dati e informazioni. Rispetto al lavoro quotidiano del sistema portuale più importante del Paese, cuore pulsante dell’economia ligure legata ai traffici marittimi, il nostro obiettivo è quello di individuare azioni sempre più efficaci e innovative da mettere in campo per incrementare il trend di riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria a tutela della salute di tutti i cittadini”.

