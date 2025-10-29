Savona, prima riunione del Tavolo sui rifiuti: presenti in 20 tra associazioni e comitati

Savona. Si è tenuta ieri, in Comune a Savona, la prima riunione del Tavolo sui rifiuti. Hanno partecipato una ventina di soggetti tra associazioni dei consumatori, degli inquilini, dei proprietari, degli amministratori, ambientaliste e civiche, oltre ai coordinatori dei Comitati di Quartiere, che possono portare un contributo alla questione della raccolta differenziata in città. Presente anche Seas con il suo presidente, Marco Altamura.

“E’ stato un incontro molto partecipato e molto positivo – commenta il sindaco Marco Russo -, con interventi tutti costruttivi e collaborativi, che, senza trascurare eventuali modifiche in prospettiva futura, hanno preso in esame l’attuale fase del percorso di attuazione del servizio “porta e porta”.

