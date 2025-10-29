SmartCup Liguria 2025, tutti i premi della finalissima

Genova. Si è svolta oggi presso il BIC – Incubatore di imprese di Genova la finale di SMARTcup Liguria 2023, il concorso di idee innovative organizzato da Regione Liguria e gestito da FILSE pensato per sostenere i talenti imprenditoriali, promuovendo la nascita di start up ad alto potenziale innovativo e spin-off provenienti dal mondo della ricerca. Gli otto finalisti, selezionati dalla giuria tra le 51 idee imprenditoriali presentate nell’edizione 2025, si sono sfidati davanti al pubblico riunito al BIC con il metodo dell’”elevator pitch”, una brevissima presentazione pensata per descrivere a potenziali investitori le qualità del proprio progetto e convincerli a investire. Ad aggiudicarsi la tredicesima edizione di SMARTcup Liguria è Go Renty (piattaforma per scambio che trasforma gli oggetti di casa in asset di valore).

Si aggiudicano gli altri premi:

– Categoria Cleantech Energy – RegenERA (acquacultura rigenerativa basata su macroalghe per nutraceutica e cosmetici);

– Categoria ICT – Go Renty (piattaforma per scambio che trasforma gli oggetti di casa in asset di valore)

– Categoria Life Science Med – Ars Bionica (tecnologia per lo sviluppo di protesi bioniche avanzate accessibili e sostenibili)

– Categoria Cleantech Energy – MMPS – Marine Micro-Plastic Separator (dispositivo plug & play per filtrare le microplastiche, adatto per motori marini e lavatrici)

I quattro vincitori si sono aggiudicati anche la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione, oltre a sei mesi di incubazione all’interno del BIC.

