Spezia undicesima tra le province italiane per crescita della cassa integrazione nel primo trimestre 2025

Il quadro del mercato del lavoro nazionale, pur registrando un aumento complessivo degli occupati, è segnato da un incremento preoccupante del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (Cig), un termometro delle difficoltà che stanno investendo diversi settori produttivi. In questo scenario di crescente incertezza, la provincia della Spezia si ritrova in una posizione decisamente poco lusinghiera, piazzandosi all’undicesimo posto nella classifica nazionale per l’incremento percentuale delle ore di Cig autorizzate.

Nel primo semestre del 2025, i dati rivelano un salto impressionante per il territorio spezzino. Le ore di Cassa integrazione autorizzate sono passate da 82.503 nel primo semestre del 2024 a ben 178.888 nello stesso periodo di quest’anno. Questo balzo equivale a un incremento del 116,8 per cento , un dato che supera di gran lunga la media nazionale di aumento della Cig, che si attesta al 21,8 per cento, e che segnala le profonde turbolenze che investono l’economia locale.

La Liguria, sebbene meno colpita della sua provincia più orientale, non è immune dalle difficoltà. A livello regionale, infatti, la Liguria si colloca al nono posto tra le regioni italiane per aumento di ore di ammortizzatori sociali, con un incremento complessivo del 20,3 per cento. Le ore autorizzate in tutta la regione sono passate da 3,18 milioni a 3,82 milioni tra i due semestri analizzati. La performance negativa della Spezia è aggravata dal fatto che le altre province liguri hanno registrato aumenti decisamente inferiori: Imperia si è fermata a un +54,0 per cento, Genova a +29,9 per cento, mentre Savona ha visto un aumento contenuto al +5,9 per cento.