Torna ‘Dialoghi di sport’ a Luni con ospite la calciatrice Greta Adami

Nuovo appuntamento a Luni dell’evento ‘Dialoghi di sport’ domani 30 ottobre alle 18.30 presso la sala consiliare del palazzo del comune. Il tema dell’appuntamento sarà ‘Il calcio come esperienza collettiva. La persona prima dell’atleta’ con Greta Adami come grande ospite della serata. Adami, classe 1992, è una calciatrice della nazionale di beach soccer ma con un importante passato nel calcio a undici in cui è stata per anni nel giro della nazionale maggiore e ha indossato le maglie di Fiorentina, Milan, Lazio e Sassuolo, oltre a una piccola parentesi di qualche mese allo Spezia Women durante la scorsa stagione. La sportiva verrà introdotta dal vice sindaco e assessore allo sport di Luni Massimo Marcesini, con Valeria Buttini che ricoprirà il ruolo di moderatore.

