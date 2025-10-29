Vela d’altura/ Il Campionato del Tigullio spegne 50 candeline

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Nel 2025 il Campionato Invernale del Tigullio festegg​i​a la cinquantesima edizione della​ storica rassegna di vela d’altura, in programma da sabato 8 novembre 2025 a domenica 15 febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.​ Un traguardo che porta la firma di Franco Noceti, al timone del Comitato ​organizzatore da molti anni. Al centro​ anche quest’anno la passione di armatori, velisti e membri di equipaggio che nell’Invernale del Tigullio trovano ogni anno le condizioni ideali per regatare e confrontarsi.

​”La Liguria è terra di mare, di vela e di grandi eventi sportivi – ​commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – Il 50° Campionato Invernale del Tigullio rappresenta un pezzo di storia del nostro territorio, capace di richiamare generazioni di appassionati. In Liguria lo sport non è solo competizione, ma scuola di vita: sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra. Dallo sport nascono buoni cittadini e questo è il valore più grande che anche come istituzioni dobbiamo trasmettere ai giovani. Buon vento a tutti i partecipanti​”.

