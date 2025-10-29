Viceversa ASD: ad Albenga lo sport che abbatte le barriere e unisce le persone

Nasce ad Albenga nel 2019 Viceversa ASD, un’associazione sportiva che ha fatto dell’inclusione la propria missione. L’obiettivo è chiaro: offrire alle persone con disabilità intellettiva l’opportunità di praticare sport, migliorare il benessere fisico e mentale e, soprattutto, sentirsi parte di una squadra.

Affiliata a CONI, CSI e alla Fondazione Special Olympics Italia, Viceversa ASD è guidata da tecnici e volontari con una lunga esperienza nello sport inclusivo. Dopo anni di attività condivisa con l’ADSO, da cui eredita la passione e i valori, l’associazione ha scelto di allargare il proprio orizzonte, accogliendo atleti con qualsiasi tipo di disabilità intellettiva e creando percorsi sportivi diversificati.

