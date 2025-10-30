Abbattere gli sprechi alimentari: incontro all’auditorium di Via Beghi con Adoc

Abbattere lo spreco alimentare e migliorare la consapevolezza di quello che si consuma. Da qui parte la giornata che organizza per domani l’associazione dei consumatori Adoc. In una nota si legge: “L’Associazione Adoc prosegue nel suo impegno per la promozione di stili di vita più attenti e responsabili, in linea con gli obiettivi del progetto nazionale Consuma responsabilmente e abbatti i confini). Questo progetto, di rilevanza nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vede Adoc in qualità di capofila. Per tradurre questi principi in azioni concrete, è stato organizzato un incontro formativo focalizzato sui temi del consumo consapevole e sulla vitale necessità di ridurre lo spreco alimentare – un problema che ha un impatto diretto non solo sulle nostre tasche, ma anche sull’ambiente e sulla salute pubblica”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 18 all’Auditorium Ex Biblioteca Beghi, in Via Beghi 21, La Spezia. “L’evento, che si avvale della collaborazione della Società dei Concerti di La Spezia, prevede un concerto del pianista Alessandro Borrini, seguito da un rinfresco offerto dalla Pizzeria Masaniello di La Spezia – proseguono dall’associazione -. A guidare i partecipanti in questa sessione di approfondimento saranno: Eloisa Guerrizio (Tavolo disuguaglianze e povertà) , Raffaele Zaccaro (Socio fondatore Pizzeria Masaniello) e Tiziana Cattani (Responsabile politiche sociali Coop Liguria)”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com