Addio a Fonte La Palombella, il ricordo della Cooperativa Maris: “Presenza preziosa, capace di portare simpatia”

Lutto alla Spezia per la scomparsa di Fonte La Palombella, dipendente Maris e da molti conosciuta come “Dina” dove lavorava dal 2010. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio una volta appresa la triste notizia, in molti hanno imparato a conoscerla per il suo lavoro ed era molto apprezzata per la sua gentilezza e disponibilità nel quartiere Umbertino. La Cooperativa Maris la ricorda così: “Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa della nostra cara collega che dal 2010 ha condiviso con noi non solo lavoro e responsabilità, ma anche sorrisi, momenti quotidiani, impegno e umanità. In tutti questi anni è stata una presenza preziosa, capace di portare simpatia, competenza e calore nel nostro cammino comune. La ricorderemo per la sua dedizione, per il suo modo di esserci, per la sua capacità di far sentire ogni persona accolta e supportata. La sua assenza lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio e il ricordo di ciò che ha rappresentato resteranno vivi tra noi.Ci uniamo con affetto al dolore della famiglia e delle persone a lei più care, stringendoci a loro in questo momento così difficile”.

