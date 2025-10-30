Alle 21 torna Serie B Social Club – Oltre Parmignola: il turno infrasettimanale e molto altro tra i temi

Due partite in quattro giorni, con una terza a completare la settimana. Spezia e Carrarese chiamate agli straordinari in un momento delicato del campionato, alla caccia di punti. Un piccolo passo avanti per le Aquile di D’Angelo, che vincono la prima partita della stagione contro l’Avellino ma si rammaricano per un pareggio casalingo contro il Padova. Una grande vittoria sul Venezia, invece, per la Carrarese, caduta però al Manuzzi di Cesena nella sfida di martedì. Questo e tanto altro nella puntata di questa sera di ‘Serie B Social Club – Oltre Parmignola’, la decima della stagione. I prossimi impegni delle due squadre e un’analisi del momento tra i temi di questa sera, con un ospite d’eccezione: il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda.

Alla guida del programma Niccolò Pasta e Claudia Cella, pronti a raccontare emozioni, curiosità e retroscena dalle due piazze. A completare il quadro, ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di due ospiti speciali, che porteranno opinioni, aneddoti e punti di vista diversi sul momento dei club.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com