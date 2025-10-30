Bando contributo affitto ad Aulla, il Comune: “Destinato alle famiglie in difficoltà”

Il Comune Aulla ha approvato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2025. La misura, finanziata con fondi regionali mette a disposizione un aiuto economico in base alla fascia di reddito.
“I cittadini interessati hanno tempo fino al giorno 21 novembre 2025 per presentare domanda – precisa una nota del Comune – Le richieste, compilate sugli appositi moduli comunali, possono essere inviate con due modalità: o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla, oppure con PEC all’indirizzo comune.aulla@postacert.toscana.it. La domanda deve essere completa di tutti gli allegati richiesti, tra cui copia di un documento d’identità, copia del contratto di locazione registrato e la certificazione ISE/ISEE in corso di validità. La mancanza di firma o degli allegati comporterà l’esclusione. L’erogazione del contributo, avverrà solo su presentazione delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dell’anno 2025. Tali ricevute devono essere inviate al Comune entro il 31/01/2026.