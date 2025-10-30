Boissano, il consigliere regionale Vaccarezza al centro sportivo polivalente: “Struttura fondamentale per il territorio”

Boissano. “Seconda tappa l’impianto sportivo polivalente di Boissano, struttura realizzata grazie ad un progetto sinergico la cui gestione intercomunale vede il Comune di Boissano capofila. Il Sindaco Paola Devincenzi mi ha quindi accompagnato a visionare la struttura insieme al Vicesindaco Ramona Siri e al responsabile Atletica Team Boissano Valerio Mogliotti”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Il Campo di atletica è una struttura fondamentale per il territorio – spiega -. Si svolgono qui eventi di portata internazionale che radunano migliaia di atleti con le loro famiglie, senza dimenticare il grande lavoro svolto con le scuole di ogni ordine e grado. Diversi gli interventi da effettuare per la riqualificazione di alcune parti ammalorate, fondamentale è il retopping della pista di atletica: un intervento di ristrutturazione e rinnovamento superficiale della pista esistente, come il tartan, che permette di recuperarne le prestazioni e l’estetica senza dover demolire e ricostruire l’intera struttura da zero.”.

