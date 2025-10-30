Bonifica ambientale e demolizioni, la Vico Srl di Cairo entra nel progetto nazionale Rinovha

Cairo Montenotte. L’azienda Vico srl di Cairo Montenotte, punto di riferimento a livello nazionale per gli interventi complessi di decommissioning, bonifica ambientale e demolizione industriale, entra nel progetto Rinovha, una Società che gestisce direttamente tutte le fasi del processo, dall’intermediazione, alla raccolta e trasporto, al trattamento e smaltimento dei rifiuti, il decommissioning industriale fino alle bonifiche complesse, in Italia e all’estero, garantendo un approccio integrato e sostenibile a ogni intervento. Il nuovo Gruppo, nato dalla visione industriale di Xenon Private Equity, parte dall’aggregazione di Alm.Eco (di Pavia), Gamma (di Bolzano), Marcon (di Treviso) e Vico, conta 300 dipendenti e tre mila clienti per un fatturato 2025 di 140 milioni di euro, con l’obiettivo di traguardare i 200 milioni nel 2026 attraverso crescita organica e nuove aggregazioni.

L’obiettivo è creare un campione nazionale del settore per coprire tutta la filiera e offrire un servizio completo e integrato in ambito pubblico e privato. Vico, parte integrante del nuovo Gruppo, conferma il proprio impegno nel territorio di Cairo Montenotte, dove il progetto Rinovha si pone come un’opportunità concreta di sviluppo industriale e occupazionale. Preservare le radici locali rappresenta una decisione strategica che rafforza il legame con il territorio, valorizzando le competenze e le professionalità locali, conservando il know-how maturato nel tempo e rafforzando il legame con la comunità. L’area industriale locale mantiene il riferimento per l’economia circolare con una visione industriale più ampia che punta alla continuità, alla resilienza e all’innovazione sostenibile.

» leggi tutto su www.ivg.it