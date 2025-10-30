Camec, domenica 2 novembre visita guidata gratuita alla mostra “Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Sozzani”

Continuano gli appuntamenti al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia promossi dall’Associazione “Amici del CAMeC”, un’organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo.
Come ogni prima domenica del mese, domenica 2 novembre alle 17 è prevista, in omaggio alla mostra nuova temporanea “Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Sozzani”, una visita guidata gratuita condotta dalla curatrice Maddalena Scarzella, riservata ai soci dell’Associazione Amici del CAMeC.