Camec, domenica 2 novembre visita guidata gratuita alla mostra “Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Sozzani”

"Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani" in mostra fino a primavera al Camec

Continuano gli appuntamenti al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia promossi dall’Associazione “Amici del CAMeC, un’organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo.

Come ogni prima domenica del mese, domenica 2 novembre alle 17 è prevista, in omaggio alla mostra nuova temporanea “Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Sozzani”, una visita guidata gratuita condotta dalla curatrice Maddalena Scarzella, riservata ai soci dell’Associazione Amici del CAMeC.

