Chiavari: delitto Nada Cella, l’Accusa chiede l’ergastolo per la Cecere e 4 anni per Soracco

Delitto di Nada Cella avvenuto nell’ufficio di via Marsala a Chiavari dove lavorava la mattina del 6 maggio 1996. Il pubblico ministero Gabriella Dotto ha chiesto l’ergastolo per la presunta assassina Anna Lucia Cecere e la condanna a quattro anni per favoreggiamento per il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della Cella che, pur sapendo chi aveva ucciso la dipendente, nulla disse. Il movente del delitto la supposta gelosia della Cecere verso Nada Cella sia per ottenerne il suo posto di lavoro sia per mire sentimentali verso Soracco.

Anna Lucia Cecere era già finita nelle indagini successive al delitto nel 1996, ma il suo caso era stato archiviato dal pubblico ministero Filippo Gebbia che coordinò le indagini (non risulta sia stato convocato come teste). La stessa Gup, lo scorso marzo, prosciolse gli imputati per mancanza di prove. Dopo le arringhe della Difesa il 18 dicembre sarà la Corte d’Assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti a stabilire la verità processuale.

» leggi tutto su www.levantenews.it