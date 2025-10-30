Chiavari: strade del centro, i prossimi obiettivi di riqualificazione

Il Comune di Chiavari nelle scorse settimane ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Corso Buenos Aires, che punta a migliorare la sicurezza pedonale e l’assetto della via. Un’opera importante per apportare miglioramenti sia in termini di sicurezza che di qualità di vita dei cittadini e che l’Amministrazione Comunale punta a estendere, prossimamente, sistemando anche l’intersezione di via Bado Giannotto con viale Kasman, di via Pianello e di Corso Valparaiso all’altezza del sottopassaggio di Viale Millo, oltre a provvedere a una nuova illuminazione degli incroci di Via Trieste.

I lavori attuali interesseranno, invece, in particolare, gli incroci di Piazza Torriglia e Via Argiroffo, con un piano del valore complessivo di 609 mila euro: “Con questo progetto – spiega il sindaco Federico Messuti – vogliamo restituire a Corso Buenos Aires decoro e sicurezza, rendendolo più accogliente per cittadini e famiglie, con marciapiedi più ampi, nuova illuminazione e materiali di qualità”.

