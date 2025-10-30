Comuni montani, Pucciarelli a Natale: “Non esiste nessuna bozza di decreto, governo lavora con serietà”

La senatrice Stefania Pucciarelli risponde alle dichiarazioni del consigliere regionale Davide Natale riguardo ai presunti tagli ai Comuni montani. In una nota Pucciarelli scrive: “Le dichiarazioni del Consigliere Davide Natale sui presunti tagli ai Comuni montani liguri sono del tutto prive di fondamento. Il Consigliere Natale e ANCI Liguria o hanno preso un abbaglio, oppure chi ha fornito loro le informazioni ha fatto un brutto scherzo. Al momento non esiste nessuna bozza di decreto. È in corso un lavoro istruttorio basato sulle rilevazioni condotte dagli esperti nominati dalla Conferenza Unificata, e allo stato attuale non risulta sul tavolo degli esperti alcun tipo di proposta come quella menzionata dal Consigliere Natale o da ANCI Liguria. Creare inutili allarmismi su un tema tanto delicato direi che è davvero poco istituzionale. Il Governo sta lavorando con serietà e nel pieno rispetto delle procedure per valorizzare le aree interne e montane, non per penalizzarle.”

