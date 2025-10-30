Cordoglio ad Ameglia per la scomparsa del generale Franco Angioni

L’amministrazione comunale di Ameglia si unisce al cordoglio per la scomparsa del generale di corpo d’armata Franco Angioni, scomparso a Roma all’età di 92 anni. L’ufficiale, originario di Civitavecchia ma di origini sarde, era un frequentatore di Bocca di Magra.

“Figura carismatica e militare dallo stile di comando inconfondibile, lo ricordiamo per i numerosi e prestigiosi incarichi ricoperti, tra cui quello di comandante del contingente italiano in Libano, dove nel 1982 seppe affrontare una delle missioni di pace più complesse, distinguendosi per la capacità di unire rigore operativo e sensibilità umana – lo ricorda il ministro Guido Crosetto -. Divenne così una delle figure più note e rispettate delle forze armate italiane del secondo dopoguerra. La sua leadership rese l’Italia un modello di efficacia e umanità riconosciuto a livello internazionale”.

