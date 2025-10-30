Finale Ligure, accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale. E’ l’ordinanza emessa dal sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri in merito all’abbassamento delle temperature e al contesto di maltempo che sta interessando tutto il savonese.
Il provvedimento consente, quindi, di autorizzare da sabato 1 novembre 2025 a venerdì 14 novembre 2025 compreso, l’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento per una durata non superiore alle 6 (sei) ore giornaliere, fermo restando tutte le modalità di esercizio degli impianti stessi previste dalla norma in vigore.