Gallerie di Moneglia, ancora 140 case tagliate fuori dalla viabilità: corsa contro il tempo per la stagione turistica

Moneglia. Continua l’odissea per i tanti cittadini e residenti tagliati fuori dalla viabilità a causa dell’ammaloramento delle gallerie che collegano Moneglia con Sestri Levante e con Deiva Marina. Se la completa messa in sicurezza della caratteristica tratta stradale è prevista entro il 2027, ad oggi si sta lavorando per poter “raggiungere” le 140 abitazioni rimaste fruibili solo pedonalmente.

A fare chiarezza sulla situazione il gruppo consigliare di maggioranza “il Faro” del Comune di Moneglia, che ha pubblicato un aggiornamento su tempistiche e lavorazioni necessarie per l’atteso – e ancora lontano – ritorno alla normalità.

