Genoa, il cambio di rotta partirebbe con un nuovo direttore sportivo

Genova. Sarebbe il direttore sportivo Marco Ottolini il primo a pagare la crisi profonda di risultati del Genoa in questa prima parte di stagione. La notizia aveva già iniziato a circolare dopo la sconfitta di ieri sera contro la Cremonese.

I rossoblù sono ultimi in classifica a tre punti senza aver vinto ancora una partita e l’assoluta confusione che regnava ieri sera in campo sta inducendo la società ad avviare dei cambiamenti importanti a stagione in corso per scuotere uno spogliatoio che sembra in grave difficoltà.

