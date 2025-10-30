COMMENTA
Giornata sotto la pioggia con venti forti

pioggia, strada, maltempo

Il transito della perturbazione determina piogge diffuse dalle prime ore della notte con intensità tra moderate e forti, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sull’estremo Ponente e sul Levante; fenomeni in attenuazione dalla mattinata a partire da Ponente con locali schiarite; residua instabilità al pomeriggio sul Levante: così la previsione di Arpal.

VENTI: dalle prime ore della notte in deciso rinforzo fino a forti da sud-sudest sul Levante, da nord, nordovest sul settore centrale, in attenuazione a moderati nel corso della mattinata

