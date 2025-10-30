Il campione tailandese Khieo Itthipol Akkasrivorn alla Muay Thai Piccioli che compie vent’anni

Muay Thai Piccioli festeggia 20 anni di attività con il cinque volte campionato del mondo Khieo Itthipol Akkasrivorn. La scuola nasce a Lerici nell’ottobre del 2005 con il maestro Nicola Piccioli, con l’obiettivo di trasmettere l’autentica arte della Muay Thai, o “arte delle otto armi”, che racchiude tradizione, forza e determinazione. In seguito si trasferisce nel centro storico di La Spezia, e da piu di sei anni è all’interno della storica palestra Gold Gym che quest’anno festeggia il 40esimo anniversario di attività. La scuola di Muay Thai quest’anno celebra con orgoglio i suoi venti anni di attività , e per l’occasione il 29 ottobre era presente il maestro thailandese Khieo Itthipol Akkasrivorn, che ha allenato gli atleti in una lezione che non dimenticheranno.

Nicola Piccioli, prima di diventare istruttore e aprire la propria scuola, ha dedicato anni alla sua formazione, perfezionandosi nella famosa palestra thailandese Sityodtong e, per oltre quindici anni, allenandosi sotto la guida di uno dei più importanti maestri di Muay Thai a livello mondiale: Khieo Itthipol Akkasrivorn. Con il suo leggendario palmarès di cinque volte campione del mondo, Akkasrivorn è anche detentore del titolo Intercontinentale occupando inoltre la terza posizione nel ranking del Lumpinee Stadium di Bangkok, una delle arene più prestigiose al mondo per questo sport.

Ma la scuola di Muay Thai Piccioli non è solo una realtà legata alla tradizione: si è evoluta nel tempo, diventando un punto di riferimento per tanti appassionati che, attraverso l’insegnamento, imparano non solo a combattere ma a rispettare valori fondamentali come disciplina, dedizione e spirito di squadra.

