L’alberghiero Casini al Cooking Quiz sognando la finalissima di Parma

Cooking Quiz

Cooking Quiz celebra la decima edizione confermandosi come uno dei progetti didattici più innovativi e apprezzati dagli Istituti Alberghieri. Ideato da PLAN Edizioni, con l’obiettivo di formare gli studenti e le studentesse unendo competenze, innovazione e confronto, il format in dieci anni è cresciuto costantemente fino a coinvolgere, ogni anno, oltre 35.000 ragazzi in Italia e in Europa. L’edizione 2026, la più grande di sempre, è pronta a partire e vedrà protagonisti anche gli studenti dell’alberghiero Casini della Spezia.

Da gennaio ad aprile le classi terze e quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte bianca si sfideranno in un percorso didattico innovativo che unisce formazione e sfida grazie alla gamification. Solo i migliori accederanno alla finalissima, che si terrà il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini.

