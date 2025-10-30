L’Asl 5 cerca un giornalista-addetto stampa. Contratto a tempo determinato

L’Asl 5 ha indetto la procedura di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato per il periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabili sino a 36 mesi, a tempo pieno di un posto di giornalista-addetto stampa – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it. Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda – Via B. Fazio, 30 La Spezia – tel. 0187/533543. Il bando sarà disponibile sul sito aziendale all’indirizzo www.asl5.liguria.it. L’imposta di bollo a carico dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 è assolta in modo virtuale per autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
