Lerici, partiti i lavori per il nido al primo piano della scuola Poggi

Avviato a Lerici il cantiere per la realizzazione dell’asilo nido nell’edificio scolastico “Poggi”, al primo piano. “Una nuova sede funzionale e adeguata alle esigenze dei piccoli, sia per quanto riguarda gli spazi che gli aspetti logistici”, osservano dall’amministrazione comunale lericina. I lavori come detto interesseranno il piano primo dell’edifici, mentre al pianterreno permarranno i locali della scuola materna “Augenti”.

“Grazie alla profonda ristrutturazione – proseguono dal Comune in merito all’intervento -, saranno creati spazi più idonei e sicuri per i bambini, ambienti migliori e un servizio rispondente alle esigenze quotidiane”. Gli ambienti saranno oggetto di un adeguamento antincendio, che prevederà la costruzione di una nuova scala esterna, lato Palazzetto dello Sport, e saranno sottoposti a una completa revisione degli impianti, adattati alla nuova disposizione degli interni e dei locali.

La struttura è dotata di ascensore, inaugurato all’inizio dello scorso anno scolastico, ed è stata oggetto di un intervento di efficientamento energetico che ha visto la sostituzione degli infissi e l’installazione dell’impianto di condizionamento. Lo spazio esterno è invece stato completamente ristrutturato nel 2021.

L’intervento ha un valore di oltre 300mila euro, finanziati interamente con il bando Pnrr per gli asili nido.

“Proseguiamo nel dare risposte adeguate alle esigenze della scuola, degli operatori scolastici e, prima di tutto, dei bambini – commenta in una nota Marco Russo, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici -. Con la nuova soluzione aumenteranno i posti disponibili e i bimbi saranno ospitati in una struttura pensata in chiave moderna, anche dal punto di vista degli arredi. Di fatto, si realizzerà a Lerici un nuovo polo 0-6 anni. Il servizio scolastico nel Comune persegue standard alti, sia dal punto di vista delle strutture, dei servizi e dell’implementazione dell’offerta formativa”.

L’offerta, curata dall’assessore Laura Toracca, “si conferma a livelli di eccellenza – proseguono da Palazzo civico – con progetti dedicati come, ad esempio, i corsi di inglese per tutti gli studenti, tenuti da insegnanti madrelingua, le aule sensoriali per gli studenti diversamente abili, lo sportello psicologico e i servizi doposcuola per il supporto nello svolgimento dei compiti. Tutti servizi offerti gratuitamente alle famiglie”.

“Questo intervento rappresenta l’ultimo importante tassello di un più ampio percorso di riorganizzazione dei plessi scolastici sul territorio – aggiunge Russo -. Sull’edilizia scolastica sono stati investiti, negli ultimi dieci anni, oltre 6 milioni di euro su interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento alle normative antincendio e sismiche. La nuova collocazione del nido risponde a criteri di funzionalità e razionalità gestionale. Abbiamo progettato soluzioni per offrire ai bambini spazi più idonei e sicuri, al personale ambienti migliori e alle famiglie un servizio ancora più rispondente alle esigenze quotidiane”.

