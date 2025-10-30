L’Osservatorio ambiente e salute è ripartito. Primo dossier: l’inquinamento della area portuale

Genova. Come era stato annunciato a fine estate, l’Osservatorio Ambiente e Salute dopo diversi anni di sto ha ripreso vita e oggi ha visto la prima seduta operativa, con una serie di meccanismi aggiornati per renderlo maggiormente significativo. Come primo dossier uno dei più spinosi per la città e i genovesi, vale a dire quello relativo all’inquinamento dell’area portuale che ricade su una parte molto popolosa della città, centro storico in primis.

La nuova organizzazione dello strumento istituzionale permanente prevede che ogni tema sia suddiviso in due incontri: nel primo vengono individuate e analizzate le principali problematiche ambientali che incidono o possono incidere sulla salute dei cittadini e condivisi i dati e le informazioni già disponibili presso enti e strutture competenti. Il secondo incontro mira a formulare proposte operative e misure di miglioramento indirizzate alla giunta comunale e agli altri enti competenti, e ad elaborare relazioni tematiche sullo stato dell’ambiente nel territorio cittadino rispetto al tema specifico con l’obiettivo di promuovere la comunicazione e la trasparenza verso la cittadinanza. Oggi sono stati presi in esame tutti i dati relativi alle ricadute su ambiente e salute della grande macchina logistica del porto: il prossimo 1 dicembre saranno formulate le strategie per cercare di ridurre questa criticità.

